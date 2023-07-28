الموارد توضح بشأن شح المياه في كربلاء وتعلن إجراءات لتعويض النقص بالاستعانة بـ"الثرثار"

شفق نيوز/ أوضحت وزارة الموارد المائية، يوم الجمعة، سبب شح المياه في محافظة كربلاء، مؤكدة العمل ومنذ شهر على تعويض النقص من خلال تعزيز مياه نهر الفرات من بحيرة الثرثار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظات الفرات الأوسط ومن ضمنها كربلاء تعاني من شح مياه الخام نتيجة اعتمادها على نهر الفرات التي تدنت إيراداته من تركيا وسوريا، ويستلم حالياً أقل من 30 بالمائة من استحقاقه الطبيعي".

وبيّن شمال، أن "وزارة الموارد ومنذ شهر، عملت بجهودها الذاتية على نصب محطات عائمة على بحيرة الثرثار لتعويض نقص مياه نهر الفرات من خلال إطلاق من 70 إلى 80 متر مكعب بالثانية لتأمين المياه لمحافظات الفرات الأوسط، والمستفيد الأول من هذه الإطلاقات هي محافظة كربلاء".

وأشار إلى أن "واجبات وزارة الموارد المائية هي تأمين المياه الخام إلى محطات الإسالة لكل المحافظات العراقية، أما تأمين المياه العذبة للمنازل والأماكن العامة فهي من واجبات إدارات المحافظات ودوائر المياه المرتبطة بالبلديات"، مؤكداً في ختام حديثه أن "جميع جهود الوزارة مستنفرة لدعم زيارة عاشوراء وتستمر هذه الجهود لغاية زيارة الأربعين".