الموارد تعلن تأمين المياه للموسم الشتوي وتفصح عن أهداف زيارة وزيرها لتركيا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الموارد المائية اليوم الاثنين تأمين حصة المياه للموسم الشتوي، مشيرا الى أن وجود وزير الموارد المائية في تركيا هدفه تأمين المباحثات بخصوص المياه.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي لوكالة شفق نيوز إن "شح المياه، سواء في نهر دجلة او الفرات وسد دوكان ودربندخان وديالى خفض إيرادات المياه، إلى 50‎%".

وأكد، "ماضون في تأمين الحصص المائية، نتيجة لما يتوفر من خزان مائي جيد بالتالي حافظنا على الموسم الصيفي هذا العام"، موضحا أن "السنة المائية تبدأ من واحد تشرين الأول من كل عام".

وقال، إن "التخزين الجيد يؤمن الموسم الشتوي القادم وإن الوزارة لها خطط واضحة في تأمين كل الاحتياجات اللازمة للمياه لكن شرط المحافظة على المياه من التلوث".

وتابع، أن "محافظات البصرة والمثنى وذي قار وميسان عادةً ما تتأثر بشح المياه".

ولفت إلى أن "وجود وزير الموارد المائية في تركيا هدفه تأمين المباحثات بخصوص المياه وأمور أخرى وأن موضوع التجاوزات على تلويث المياه ودعم الحكومة على ردع المتجاوزين على المياه وإزالة الكثير من التجاوزات على الانهر".