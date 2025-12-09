الموارد المائية: موجة الأمطار ستعزز الخزين المائي وتغمر الأهوار وتدفع اللسان الملحي

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، أن موجة الأمطار والسيول التي تجتاح البلاد ستسهم بتعزيز الخزين المائي وتغمر الأهوار وتعمل على دفع اللسان الملحي في شط العرب، معتبرة الموجة "فرصة" لتعويض مواسم الجفاف وقلة الإيرادات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن كمية تساقط الأمطار في بعض المناطق تجاوزت 120ملم، ما أدى إلى موجات فيضانية، لاسيما في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من العراق.

وأوضحت أن الأحواض العليا لنهري دجلة والفرات، وخاصة حوضي الزاب الأعلى والزاب الأسفل والفرات، تأثرت بشكل كبير، مما أدى إلى ورود سيول بمعدلات متفاوتة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على "توجيه هذه السيول والأمطار المتساقطة نحو سدود وخزانات البلاد، بهدف تعزيز المخزون المائي الذي تراجع إلى مستويات متدنية خلال مواسم الجفاف السابقة وقلة الإيرادات المائية".

واعتبرت أن هذه الأمطار تمثل "فرصة لإعادة التوازن إلى الموارد المائية، وتأمين احتياجات الري للمناطق الزراعية في كافة المحافظات، وخاصة محافظات الوسط والجنوب، واستكمال الرية الأولى للموسم الشتوي الحالي، مما يدعم الإنتاج الزراعي ويقلل آثار الشح المائي".

وأكدت الوزارة أنها تستفيد من هذه السيول، حسب مناطق ورودها، أيضاً في إعادة إغمار مناطق الأهوار التي عانت من تدنٍ كبير في مناسيب المياه، وتحسين بيئة شط العرب ودفع اللسان الملحي لتخفيف آثاره على محافظة البصرة.

وشهدت مختلف مناطق العراق خلال الـ48 ساعة الماضية أمطاراً غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات جارفة أودت بحياة اثنين من المواطنين وإصابة آخرين في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، كما خلفت أضراراً مادية واسعة في عدد من المناطق.