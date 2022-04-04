الموارد المائية لأهالي ميسان: سنعالج مجرى الانهر والاستفادة من الخزين المائي الاحتياجات البشرية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم الاثنين، إنها تعمل على معالجة مجرى الانهر بمحافظة ميسان والاستفادة من الخزين المائي لغرض الشرب والاحتياجات البشرية، فيما اكدت انها المسؤولة عن إزالة النباتات المائية من الأنهر.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الموارد المائية لها إجراءات كبيرة وتعمل على إزالة نبات شمبلان ( يظهر في الانهر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة)، من نهر البتيرة، والذي يغطي قضاء الميمونة بمحافظة ميسان".

وأضاف ذياب أن "إزالة النباتات المائية ومعالجة مجرى المياه في ميسان من واجبات وزارة الموارد المائية"، مشيرا إلى إن "الوزارة تعمل على تطهير مجرى المياه للنهرين البتيرة والعريض في محافظة ميسان".

وتابع مستشار وزارة الموارد المائية، إن "الاحتياجات للمياه في الفترة الحالية ستكون أقل بالنسبة للزراعة، بسبب عدم وجود محاصيل زراعية تزرع بالوقت الحالي، فالمحاصيل الزراعية لموسم الصيف تأتي متأخرة وتزرع في شهر تموز".

وبيّن ذياب، أن "الوزارة تحاول في الفترة الحالية الاستفادة من الخزين المائي لغرض الشرب والاحتياجات البشرية الاخرى".

يذكر إن اهالي قضاء الميمونة بمحافظة ميسان، نظموا في وقت سابق، احتجاجات متواصلة وقطع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي ميسان وذي قار نتيجة شحة المياه نهر البتيرة وتلوثها ونفوق الحيوانات قرب مجرى النهر.