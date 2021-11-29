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الموارد المائية تؤكد استمرار شح الامطار للأشهر المقبلة

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-29T10:29:46+0000
الموارد المائية تؤكد استمرار شح الامطار للأشهر المقبلة

شفق نيوز/ أكدت وزارة الموارد المائية يوم الاثنين، استمرار شح الأمطار للأشهر المقبلة من الموسم الشتوي الحالي، مبينة أن شح الأمطار هذا العام أشد من الأعوام الماضية.

وقال وزير الموارد المائية مهدي الحمداني في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة وحضرته وكالة شفق نيوز؛ ان "هناك ازمة حقيقية وهي ازمة جفاف تضرب المنطقة والعراق وأن هناك مؤشرات علمية التي يعتمد عليها المركز الوطني للموارد المائية التابع للوزارة  وهو استمرار حالة شح الأمطار للأشهر المقبلة".

واضاف ان "الشح بالمياه في السنة الحالية اقسى من السنين السابقة وامتدت هذا الشح للموسم الثالث على التوالي"، مبينا ان "الوزارة اتخذت اجراءات قاسية خلال الموسمين الماضيين على الرغم من تحقيق زراعة متكاملة 100% ولكن كانت هناك إجراءات للحد من التجاوزات وسيطرنا عليها إلا أنها عادت بقوة مرة اخرى وخصوصا في محافظة واسط".

واشار الى ان "تأثير التجاوزات على المياه في محافظة واسط لها تأثير كبير ومباشر وملموس على بقية المحافظات الجنوبية وينعكس سلبا على محافظة البصرة وضرورة تامين للأخيرة المياه الصالحة للشرب لها".

ولفت وزير الموارد انه "يجب ان يتفهم الجميع بوجود شحة حقيقية وازمة مياه في العراق وهو واقع حال جاء من التغيرات المناخية" ،مؤكدا ان "التجاوز على الحصة المائية سيؤثر على كافة العراق ويعتبر سارق بنظر القانون وسنتخذ بحقهم اجراءات قاسية بالتعاون مع القوات الامنية".

يذكر أن العراق يعاني من شحة المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.

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