الموارد المائية توقف ردم أحواض الأسماك في كركوك وتوضح الأسباب

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صيانة مشاريع ري وبزل كركوك، يوم الاثنين، رفع 1129 حوضاً للأسماك، والسماح لـ160 حوضاً للعمل رغم قرار رفعها رسمياً، فيما أكدت أن محافظ كركوك ريبوار طه وجه طلبا رسميا لوزير الموارد المائية لـ"إيقاف هدم الأحواض" استجابة لنداء أصحابها لكن لـ"فترة محدودة".

وقال مدير دائرة صيانة مشاريع ري وبزل كركوك، محمد مهدي خورشيد، لوكالة شفق نيوز، إن “الثروة المائية والخزين تعتبر من أهم الموارد المائية في كركوك، وقيام بعض الأفراد بممارسة تربية الأسماك في مناطق متفرقة يعد انتهاكًا للتعليمات الحكومية".

ولفت خورشيد، إلى أن "الدائرة وخلال الحملة التي أُطلقت هذا العام قامت برفع 1129 حوضًا لتربية الأسماك كجزء من جهودها لإزالة التجاوزات على الشبكة المائية في أطراف كركوك، وأن 160 حوضا عاد أصحابها للعمل فيها رغم هدمها بصورة رسمية".

وأكد أن "حملة معاودة ردم أحواض وبحيرات الأسماك الفارغة المملوءة بالأسماك، تندرج ضمن خطة تقنين المياه، والحفاظ على الخزين المائي للمياه الجوفية وتوجيهها نحو الاحتياجات الأساسية".

وكشف خورشيد، عن محافظ كركوك ريبوار طه، من وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، واستجاب الأخير للطلب ووافق على توقف هدم أحواض الاسماك نزولا عند طلب مربي الأسماك لغاية تصريف منتوجهم في الأحواض ولعدم تعرضهم للخسارة".

وأوضح أن "العمل متوقف منذ يوم 2024/9/5 ومن المقرر أن يستأنف العمل يوم 2024/12/1 اذا ما تم تأجيله مرة ثانية حسب التعليمات التي تصدر من الوزارة".