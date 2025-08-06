الموارد المائية تنفي استخدام المياه العذبة لحقن الآبار النفطية

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الأربعاء، أنباء استخدام المياه العذبة في حقن الأبار النفطية، مؤكدة أنها لا تؤيد ذلك على الإطلاق.

جاء ذلك في بيان للموارد المائية ورد لوكالة شفق نيوز، نقلاً عن مدير الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم الوزارة خالد شمال.

وأكد شمال أن "وزارتي الموارد المائية والنفط اتفقتا على استخدام مياه البحر أو مياه البزل المالحة في تلك الأعمال".

ويواجه العراق منذ سنوات أزمة جفاف متفاقمة، تُعد من أخطر التحديات البيئية في تاريخه الحديث، نتيجة التغير المناخي وانخفاض معدلات الأمطار، إضافة إلى التراجع الكبير في واردات المياه من دول المنبع كتركيا وإيران.

وأدت هذه العوامل إلى تقلص المساحات المزروعة، وتزايد التصحر، وتضرر الأمن الغذائي، ما أثر بشكل مباشر على معيشة ملايين العراقيين، خصوصاً في المناطق الزراعية والريفية.

وبالتوازي مع الجفاف، يعاني العراق من نقص حاد في الخزين المائي داخل السدود والخزانات، حيث تراجعت المستويات إلى ما دون المعدلات الآمنة.

بدورها، أطلقت وزارة الموارد المائية تحذيرات متكررة بشأن تدني الخزين، وأكدت أنها تعتمد خططاً لتوزيع المياه وفق أولويات الشرب والبستنة، في ظل غياب خطة زراعية صيفية شاملة.