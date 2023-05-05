الموارد المائية تمنع كشف الخزين المائي في عموم البلاد

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي، يوم الجمعة، بأن وزارة الموارد المائية منعت مسؤوليها ودوائرها في المحافظات من كشف إحصائيات الخزين المائي بسبب المفاوضات مع دول الجوار حيال حصص المياه.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز، ان وزارة الموارد المائية عممت تعليمات لجميع أقسامها ومسؤوليها في المحافظات بعدم كشف اي احصائيات او أرقام حيال المخزون المائي في السدود والبحيرات ومناطق التخزين الأخرى لتفادي انعكاسات سلبية حيال المفاوضات مع دول الجوار وخاصة الجانب التركي حيال حصص العراق المائية في الانهر المتشاطئة.

واضاف ان الجانب العراقي يخوض مباحثات مكثفة مع الجانب التركي لزيادة حصة المياه في نهر دجلة بعد حصاد الأمطار والسيول الشتوية الغزيرة لمعالجة جانب كبير من ازمة الجفاف التي يشهدها العراق من 3 اعوام.

يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد زار أنقرة قبل في اذار الماضي حيث التقى الرئيس التركي، وطالب الجانب التركي بزيادة اطلاقات نهري دجلة والفرات.

ووافق الرئيس التركي على طلب العراق بزيادة "إطلاقات مياه دجلة، في بادرة تعبر عن نية طيبة تجاه العراق"، بحسب ما قال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وعلقت وزارة الموارد المائية على "الإجراءات الإيجابية" التي تمخضت عنها زيارة السوادني إلى تركيا على صعيد ملف المياه.