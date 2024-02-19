الموارد المائية تعلن زيادة الخزين المائي للسدود وترسل تحذيراً لبغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الاثنين، زيادة الخزين المائي بمنظومات السيطرة الخزنية بحدود مليار م3، وذلك بعد موجة الأمطار والسيول التي اجتاحت البلاد مؤخراً.

وأكدت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الاستفادة من المياه الواردة في إرواء المساحات الزراعية المزروعة ضمن الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي، فضلاً عن إعادة إنعاش الأهوار من خلال رفدها بكميات من المياه بعد أن عانت من الجفاف لسنوات مضت حيث تمكنت الوزارة من إيصال المياه بكمية 80 م3/ثا إلى هور الحمّار والأهوار الوسطى و40 م3 إلى هور الحويزة".

ووفق البيان، تتابع الوزارة على مدار الساعة الموقف المائي وتطوارته من خلال الأقمار الصناعية، محذرة في الوقت نفسه من التجاوز على مقطع النهر من خلال استغلال الجزرات الوسطية وانشاء الجسور التي ترتبط بها والمنفذة بشكل بدائي ولا تفي بإمرار الموجة الفيضانية، مما يستدعي الأمر إعادة النظر فيها والطرق المؤدية إليها.

وطالبت وزارة الموارد المائية، المتجاوزين في بغداد بـ"الابتعاد عن مجرى النهر، وإزالة المنشآت المقامة تجاوزاً على النهر، لكون بوادر الموجة الفيضانية وصلت إلى بغداد وتستمر بالارتفاع تدريجياً".