الموارد المائية تعتزم إنشاء "سدود السيول" في كوردستان والمحافظات

شفق نيوز/ تعتزم وزارة الموارد المائية العراقية، تنفيذ خطة شاملة لإنشاء عدة سدود لتخزين مياه الأمطار والسيول في عدة محافظات ومناطق في اقليم كوردستان.

وقال الخبير في الوزارة، ومدير موارد ديالى السابق باسم مجيد لوكالة شفق نيوز، ان وزارة الموارد المائية أعدت خطة مبدئية ودراسات ميدانية متكاملة لإنشاء سدود خزن مياه الأمطار والسيول لتعزيز الخزين المائي الذي تناقص خلال السنوات الأخيرة بسبب شح الأمطار والاحتباس الحراري وسياسات دول الجوار في إنشاء مشاريع اروائية .

وبين مجيد ان وزارة الموارد المائية قررت إنشاء سد في وادي النفط عند حدود ناحية مندلي شرقي ديالى مع الجانب الايراني لحصاد السيول المنحدرة، مشيرا الى مساع لإنشاء سد اخر عند حدود مندلي - إيران في وادي

واكد مجيد ان سدود السيول ستمتد الى مناطق كوردستان ومناطق في محافظة الانبار لتعزيز الايرادات المائية والخزين المائي في البلاد، لافتا الى ان جميع المشاريع قيد الدراسات الفنية.

ويعاني العراق من أزمات جفاف وشح مياه متفاقمة خلال السنوات الأخيرة بسبب انحسار الامطار وعدم التزام دول الجوار المتشاطئة مع العراق بالمواثيق والأعراف الدولية التي تحدد حصص المياه الإقليمية.