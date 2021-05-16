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الموارد المائية تطمئن أهالي البصرة: التراكيز الملحية في شط العرب غير مؤثرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-16T15:08:31+0000
الموارد المائية تطمئن أهالي البصرة: التراكيز الملحية في شط العرب غير مؤثرة

شفق نيوز/ أكدت وزارة الموارد المائية، يوم الأحد، أن معدل التركيز الملحي في شط العرب بمحافظة البصرة غير مؤثرة على الاستهلاك البشري، مبينة أن إمدادات المياه التي تطلقها كفيلة بمنع امتداد اللسان الملحي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن معدلات التراكيز الملحية في شط العرب "أفضل من العام الماضي، والارتفاع الملحوظ الذي حدث قبل يومين عند مصب نهر الكارون في شط العرب في منطقة سيحان، سببه قلة كميات المياه العذبة القادمة من الكارون بشكل كبير، إضافة إلى توجيه مياه البزل المالحة الى شط العرب".

واشارت الوزارة إلى أنها تطلق ما معدله ٧٥ متراً مكعباً بالثانية عند الحدود الفاصلة بين محافظتي البصرة وميسان، بالإضافة إلى أكثر من 80 متراً مكعباً بالثانية من المياه العذبة تطلق في قضاء قلعة صالح بميسان لتغذية شط العرب.

وأكدت أن هذه الإمدادات من شأنها منع المد الملحي بالصعود إلى مديات مؤثرة في شط العرب، موضحة أن التراكيز الملحية انخفضت الى 1900 جزء بالمليون هذا العام في قضاء المدّينة بالبصرة بعد أن كانت ٣١٠٠ جزء بالمليون العام الماضي.

وتابعت أن التراكيز الملحية في نهر كتيبان بمحافظة البصرة، والذي تعتبر المصدر الرئيسي للقناة الإروائية التي تنقل المياه إلى الفاو ورأس البيشة، انخفضت إلى١٥٥٠ جزءاً بالمليون عما كانت عليه في العام الماضي بحدود ٢٠٠٠ جزء بالمليون.

وطمأنت الوزارة أهالي البصرة بأن "هذا الصيف سيمر بسلام في منطقة شط العرب ولن تتأثر المناطق الزراعية ومصادر مياه الشرب"، متوقعة انخفاض التراكيز الملحية لمعدل ادنى مستقبلاً.

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