الموارد المائية تطمئن بشأن سد الموصل بعد الهزة الأرضية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم السبت، تفقد كوادر سد الموصل للجدران السد، وذلك بعد ساعات قليلة من تعرض محافظة نينوى لهزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس ريختر.

وفي الساعة 2:42 من صباح يوم السبت، سجلت هيئة الرصد الزلزالي هزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس ريختر، في ناحية زمار ضمن محافظة نينوى.

وعلى إثر هذه الهزة، أكدت وزارة الموارد المائة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، استنفار كوادر سد الموصل، بأجراء الفحص والتدقيق والمراجعة لمنشآت السد والإملائيات ونفق التحشية والأكتاف كافة".

وأضافت كما تم "دراسة معطيات كل أجهزة التحسس ولم يلاحظ وجود اية ظاهرة غير اعتيادية مما يجعلنا نؤكد عدم وجود اي تأثير لهذه الهزة على السد ومنشآته ومرافقه".