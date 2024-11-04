الموارد المائية تطمئن المواطنين وتعلن سيطرتها على "البقعة النفطية" في نهر دجلة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الإثنين، سيطرتها على "البقعة النفطية" في نهر دجلة، والتي هددت بقطع المياه عن سكان العاصمة بغداد.

وأشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "البقعة النفطية وردت مؤخراً مع السيول القادمة من الوديان القريبة من مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين"، مطمئنةً المواطنين بأن "البقعة النفطية في مرحلة التلاشي".

وأشارت الوزارة إلى "استنفار ملاكاتها العاملة هناك، والمتمثلة بالهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، لإزالة البقعة والحد من انتشارها في قضاء تكريت باتجاه سامراء، وإعادة تشغيل محطات الإسالة العاملة في بيجي وتكريت وناحية العلم".

وأمس الأحد، أعلنت دائرة ماء محافظة صلاح الدين عن ظهور برك زيتية في نهر دجلة وصلت إلى مناطق في مدينة تكريت، مما اضطرها إلى إيقاف مشاريع المياه في القضاء مؤقتاً.

كما ذكرت الدائرة أن كوادرها الحكومية تعمل بكامل طاقتها ضمن خطة طوارئ شاملة، للتصدي لتداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت المحافظة.

ولاحقاً، أفاد مصدر محلي بأن احتمال إغلاق إمدادات المياه عن أحياء العاصمة بغداد "وارد" بسبب تسرب بقع من النفط الأسود من نهر دجلة في مدينة تكريت نحو العاصمة.