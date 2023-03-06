الموارد المائية تطمئن العراقيين بـ"إجراءات" داخلية وخارجية لمنع أزمة الجفاف

شفق نيوز/ أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الاثنين، أن الموقف المائي في البلاد يسير نحو التحسن بفعل الإجراءات الداخلية والخارجية.

وقال الخبير في الوزارة ومدير موارد ديالى السابق باسم مجيد لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة تسير بخطط ناجعة وفاعلة لتحسين الموقف المائي وتجنب أي أزمات جفاف بفعل خطط داخلية محكمة نفذتها وأتت بثمار ايجابية وأبرزها معالجة ورفع التجاوزات وتحسين وتأهيل شبكات الري والقنوات الاروائية والتي أمنت احتياجات ماء الشرب وسقي البساتين.

وأكد مجيد، وجود تفاهمات وتفاوض تعاوني مع دول الجوار لضمان وزيادة حصص العراق المائية من نهري دجلة والفرات، مشيرا إلى أن دول الجوار أبدت تعاونها لمعالجة ازمة المياه في المنطقة بشكل عام.

ونوه إلى أن الموقف المائي خلال الصيف القادم سيكون أفضل من المواسم السابقة بفعل الأمطار الربيعية المرجح سقوطها والتي تعد موسم التخزين الربيعي.

وعن ازمة تناقص منسوب نهر الفرات بين مجيد "الازمة لا تقتصر على نهر الفرات فقط بل ازمة نقص امطار في عموم دول الجوار والتي اتضحت تأثيراتها بشكل عام على الانهر المشتركة مع تلك الدول.