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الموارد المائية تصدر توضيحاً بشأن ملعب كرة طائرة وسط نهر دجلة في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-18T15:47:46+0000
الموارد المائية تصدر توضيحاً بشأن ملعب كرة طائرة وسط نهر دجلة في بغداد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الموارد المائية، يوم السبت، توضيحا حول قيام عدد من مواقع التواصل الإجتماعي بتداول خبر مفاده "ملعب كرة طائرة وسط نهر دجلة" وبالتحديد في منطقة الكريعات وسط بغداد.

وذكرت الوزارة في توضيحها اليوم، أن المنطقة المشار إليها تمثل مناطق ترسبات مشخصة من قبل وزارة الموارد المائية، ونعمل سنويا على كري وإزالة الترسبات بواسطة الكراءات من تلك المنطقة".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صوراً للملعب وعلّقت عليها قائلة، إن: منسوب نهر دجلة في مرحلة خطرة، وانخفض إلى مستوى واضح أدى إلى نصب ملعب للكرة الطائرة من قِبل الشباب وسط النهر في منطقة الگريعات.

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