الموارد المائية تصدر توضيحا بشأن الإنخفاض الحاصل بالمياه في محافظات جنوبية

شفق نيوز/ عزت وزارة الموارد المائية، يوم الأحد، الإنخفاض الحاصل بالمياه في نهري دجلة والفرات في جنوب البلاد إلى قلة الإيرادات المائية الواردة من تركيا، و إلى زيادة الطلب على المياه لتأمين ري المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته اليوم، أن الإنخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية خلال هذه الأيام يعود سببه لقلة الإيرادات المائية الواردة الى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من تركيا مما ادى الى انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد تزامنا مع قلة الأمطار وزيادة الطلب على المياه لتأمين ري المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي الحالي والتي تجاوزت الخطة المقررة وذلك بسبب عدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية التي اقرت على المياه السطحية وعدم الإلتزام بتطبيق نظام المراشنة كل ذلك أدى الى تأثر بعض المناطق في المحافظات الجنوبية بقلة الإيرادات المائية.

وأضاف البيان ان الوزارة اتخذت اجراءات بشأن اطلاق كميات من الخزين المتاح في سد دوكان لتعزيز واردات نهر دجلة وقد وصلت بوادر الزيادة الى مؤخر سدة الكوت، منوهة إلى ان كميات المياه المؤمنة في نهري دجلة والفرات تغطي الحاجة و المتطلبات الزراعية ومياه الشرب وكل المتطلبات الاخرى كافة، ولكن بسبب ما ذكر اعلاه من تجاوزات ادى الى انخفاض في معدل الكميات الواصلة الى تلك المحافظات .

ووفقا للبيان فإنه استنادا الى توجيهات رئيس الوزراء و وزير الموارد المائية ونتيجة لاستمرار تلك التجاوزات فان تشكيلات وملاكات وزارة الموارد المائية كافة أتخذت عدة أجراءات وبالتنسيق مع قيادات العمليات لإزالة تلك التجاوزات سواء على الحصص المائية أو بحيرات الأسماك المتجاوزة او التجاوز على المساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي حيث تم أستنفار الملاك المتقدم في الوزارة في قواطع العمل المنتشرة في المحافظات المتاثرة ومن خلال غرفة العمليات المشكلة لمواجهة شح المياه.

ودعت وزارة الموارد المائية في بيانها الحكومات المحليةلاسناد كوادر الوزارة في رفع التجاوزات والطلب من الفلاحين والمزارعبن للإلتزام بالحصص المائية المقررة لكل محافظة وعدم التجاوز على حصص المحافظات الأخرى لضمان وصول المياه لمحافظات الذنائب وتجاوز هذه الفترة الصعبة.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن كميات الثلوج الساقطة في حوض دجلة والزاب الأعلى والزاب الأسفل جيدة وستؤمن كميات جيدة من المياه في حالة ذوبانها وتعزيز الخزين المائي في السدود بالربيع القادم.

وأظهرت صور متداولة حديثا انخفاضا غير مسبوق في مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات بمحافظتي ميسان وذي قار جنوبي العراق.