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الموارد المائية تسعف ديالى بمحطة لتخفيف أزمة شح المياه

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-04T18:56:30+0000
الموارد المائية تسعف ديالى بمحطة لتخفيف أزمة شح المياه

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم الثلاثاء، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة نهر خريسان لمعالجة شح المياه في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن كوادرها استطاعت خلال وقت قياسي المباشرة  بالتشغيل التجريبي لمشروع محطة ضخ تعزيز نهر خريسان التي تتغذى من مشروع اسفل قضاء الخالص والذي بدوره يعتمد مباشرة على نهر دجلة، لمعالجة شح المياه في ديالى.

وبينت أنه وفقاً لذلك فإن المياه الخام ستخدم ما يقارب ٤٥٠ الف نسمة في مدينة بعقوبة والمناطق المحيطة بها، مشيرة الى ان العمل تم انجازه خلال ٤٥ يوماً.

وشهدت محافظة ديالى خلال العام الحالي نقصاً كبيراً في إمدادات المياه الخام المستخدمة للاستهلاك البشري وري المزروعات، ما أدى إلى أزمة حقيقية في المدن، إلى جانب خسارة آلاف الدونمات وخروجها من الخطة الزراعية للموسم الحالي.

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