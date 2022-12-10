الموارد المائية ترد على تحذيرات اندثار سدود ديالى: خططنا مستمرة لصيانتها ومعالجتها

شفق نيوز/ ردت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، على تحذيرات اندثار سد الوند وسدود ديالى بسبب الترسبات الطينية وغياب أعمال التأهيل والكري والتطهير، فيما بينت أن خطط معالجة هذه السدود تمر عبر مرحلتين.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة كري الانهر وبتوجيه وإشراف وزارة الموارد المائية تنفذ خططاً شاملة لمعالجة السدود في ديالى والأعمال الميدانية مستمرة لمعالجة الترسبات الكبيرة في سدود ديالى ومنها سد الوند".

واضاف راضي ان "وزارة الموارد المائية - الدائرة المختصة بأعمال التطهير والكري وضعت خططاً بشقين لمعالجة سدود ديالى الأول دراسة ميدانية وكشف مستمر والشق الثاني معالجة مشاكل الترسبات بشكل تام وبالجهد الالي.

وحذر مسؤول في الموارد المائية في ديالى، أمس الجمعة، وعبر وكالة شفق نيوز، من اندثار سد الوند في قضاء خانقين وسدود اخرى في ديالى بسبب الاهمال وتراكم الترسبات الطينية، مبينا أن سد الوند في خانقين مهدد بالاندثار ليلحق بسدي مندلي وقزانية، شرقي ديالى، بسبب تراكم الترسبات الطينية والاهمال وغياب عمليات الكري والتطهير منذ إنشائه عام 2013.

وأنجزت الموارد المائية سد الوند العام 2013 وهو سد ترابي يبلغ طوله 1300 متر، و ارتفاعه 24 مترا وبتكلفة مالية بلغت انذاك 30 مليارا و500 مليون دينار فيما تبلغ طاقته التخزينية 38 مليون متر مكعب.

ويعاني العراق، وعلى امتداد السنوات الماضية، من قلة تساقط الأمطار جراء الاحتباس الحراري، وانخفاض مناسيب المياه في سدوده وخزاناته بسبب تراجع واردات المياه من الدول المجاورة مما ينذر بكارثة بيئية واقتصادية في البلاد.