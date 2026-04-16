الموارد المائية تحذر 3 محافظات من موجات فيضانية "متوقعة"

كشف مصدر في وزارة الموارد المائية الاتحادية، يوم الخميس، عن توجيه الوزارة لمديريات نينوى وصلاح الدين والأنبار، لاتخاذ إجراءات احترازية تحسباً لموجات فيضانية مرتقبة في نهري دجلة والفرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن التوجيه جاء استناداً إلى إشعارات من الجانب التركي بشأن إطلاق كميات كبيرة من المياه خلال الأيام المقبلة، ما يستدعي رفع درجات الاستعداد القصوى.

وأضاف أن الوزارة شددت على ضرورة تهيئة الممرات المائية والمنشآت الهيدروليكية لضمان انسيابية التصاريف، إلى جانب إعداد جداول خفارات ليلية ونهارية وتأمين تواجد الملاكات الفنية والهندسية على مدار الساعة.

وأشار إلى توجيه الفرق المختصة بمتابعة الموقف ميدانياً ومعالجة أي اختناقات طارئة، فضلاً عن إدارة الخزين المائي وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، لضمان تمرير الموجات المائية بأمان والسيطرة عليها.

ويوم أمس، كشف مصدر في سد الموصل، عن تجاوز الواردات المائية القادمة من تركيا 1500 متر مكعب في الثانية، ضمن معدلات متزايدة خلال الأيام الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإطلاقات من سد الموصل باتجاه نهر دجلة بلغت نحو 1750 متر مكعب في الثانية، مقارنة بإطلاقات سابقة وصلت إلى 2000 متر مكعب في الثانية، ما يعكس استمرار ارتفاع مناسيب النهر وسرعة التيار.

وأكد المصدر، أن السد يمتلك طاقة تخزينية كافية لاستيعاب مياه ذوبان الثلج وأي موجات فيضانية محتملة، ولا توجد مخاوف حالياً على سلامة السد.