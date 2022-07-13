سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الموارد المائية تحذر من "خطر أكبر" في كركوك بسبب أنبوب نفط

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-13T17:21:29+0000
الموارد المائية تحذر من "خطر أكبر" في كركوك بسبب أنبوب نفط

شفق نيوز/ حذرت وزارة الموارد المائية، يوم الأربعاء، من ما وصفته "خطر أكبر" بسبب تسرب من انبوب نفط في قناة ري كركوك، داعية للإسراع بإصلاح الأنبوب المتضرر.

وقالت وزارة الموارد المائية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "تهيب بملاكات وزارة النفط للإسراع بإصلاح أنبوب النفط المتضرر وتنظيف البقعة النفطية المتسربة في قناة ري كركوك".

ونوهت وزارة الموارد المائية، إلى أن "استمرارها بضخ المياه داخل القناة سيؤدي الى تسمم الأهالي وتلوث الأراضي الزراعية"، مشيرة إلى أن "توقف ضخ المياه ينذر بخطر أكبر يتمثل بقطع المياه عن محطات الإسالة وبالتالي قطع مياه الشرب عن أهالي قضاء داقوق".

وأكدت ملاكات وزارة الموارد المائية، أن هيئتي التشغيل والصيانة وبجهدها الآلي مستمرة بتنظيف الموقع من القصب والأدغال لتسهيل العمل أمام ملاكات وزارة النفط بالكشف عن أماكن انتشار البقعة النفطية ومنع توسعها حفاظا على المواطنين وأراضيهم الزراعية.

related

الحكومة العراقية تكشف عن إجراءات تتعلق بأزمة المياه والخطط الزراعية

Date: 2022-04-06 09:43:29
الحكومة العراقية تكشف عن إجراءات تتعلق بأزمة المياه والخطط الزراعية

وزارة النفط تعلن "القضاء" على أزمة الوقود "المفتعلة" وتتوعد أصحاب محطات أهلية

Date: 2022-04-14 19:51:28
وزارة النفط تعلن "القضاء" على أزمة الوقود "المفتعلة" وتتوعد أصحاب محطات أهلية

وزير الموارد يهاجم حكومات محلية بالعراق: يرمون مياه المجاري في الأهوار

Date: 2021-05-09 11:08:37
وزير الموارد يهاجم حكومات محلية بالعراق: يرمون مياه المجاري في الأهوار

وزير الموارد المائية يتفقد مشروعي الإنقاذ من العطش والجفاف في ديالى

Date: 2022-04-21 13:34:10
وزير الموارد المائية يتفقد مشروعي الإنقاذ من العطش والجفاف في ديالى

النفط العراقية تؤشر ارتفاعاً كبيراً بكميات استهلاك غاز السيارات للشهر الماضي

Date: 2022-04-25 08:37:35
النفط العراقية تؤشر ارتفاعاً كبيراً بكميات استهلاك غاز السيارات للشهر الماضي

انخفاض مناسيب المياه.. خطط لإسعاف أكثر محافظة عراقية تأثراً بالأزمة

Date: 2021-05-22 10:14:02
انخفاض مناسيب المياه.. خطط لإسعاف أكثر محافظة عراقية تأثراً بالأزمة

وزارة تخصص 300 درجة وظيفية للخريجين

Date: 2019-05-23 20:32:30
وزارة تخصص 300 درجة وظيفية للخريجين

خبر سار للبغداديين.. دجلة بخير (صور)

Date: 2022-05-11 16:40:23
خبر سار للبغداديين.. دجلة بخير (صور)