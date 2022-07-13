الموارد المائية تحذر من "خطر أكبر" في كركوك بسبب أنبوب نفط

شفق نيوز/ حذرت وزارة الموارد المائية، يوم الأربعاء، من ما وصفته "خطر أكبر" بسبب تسرب من انبوب نفط في قناة ري كركوك، داعية للإسراع بإصلاح الأنبوب المتضرر.

وقالت وزارة الموارد المائية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "تهيب بملاكات وزارة النفط للإسراع بإصلاح أنبوب النفط المتضرر وتنظيف البقعة النفطية المتسربة في قناة ري كركوك".

ونوهت وزارة الموارد المائية، إلى أن "استمرارها بضخ المياه داخل القناة سيؤدي الى تسمم الأهالي وتلوث الأراضي الزراعية"، مشيرة إلى أن "توقف ضخ المياه ينذر بخطر أكبر يتمثل بقطع المياه عن محطات الإسالة وبالتالي قطع مياه الشرب عن أهالي قضاء داقوق".

وأكدت ملاكات وزارة الموارد المائية، أن هيئتي التشغيل والصيانة وبجهدها الآلي مستمرة بتنظيف الموقع من القصب والأدغال لتسهيل العمل أمام ملاكات وزارة النفط بالكشف عن أماكن انتشار البقعة النفطية ومنع توسعها حفاظا على المواطنين وأراضيهم الزراعية.