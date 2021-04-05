الموارد المائية تحدد موعد البدء بمشروع سد مكحول الستراتيجي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، البدء بمشروع سد مكحول بين كركوك وصلاح الدين في الاول من ايار المقبل.

وقال وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "يوم الأول من أيار 2021، سيكون موعد المباشرة بتنفيذ سد مكحول، حيث وافقت وزارة التخطيط على أدراجه بعد أن استكملت وزارة الموارد المائية كافة متطلبات الإدراج".

ويعد مشروع سد مكحول من أكبر المشاريع الستراتيجية بعد العام 2003، وسيساهم بتعزيز الأمن المائي والاقتصادي للبلاد.

وافرز ملف سد مكحول المقرر انشاؤه بين كركوك وصلاح الدين تداعيات اجتماعية ومعيشية واسعة، إذ يتطلب نزوح سكان نحو 3 وحدات ادارية في كركوك وصلاح الدين وسط مخاوف من فقدان مصادر المعيشة في تلك الوحدات التي تعتاش على الزراعة وتربية الحيوانات كمصادر اساسية ووحيدة للعيش.

ويمتد موقع السد وحدود انشائه من ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي وصولا الى ناحية ايسر الشرقاط واجزاء واسعة من نواحي العباسي والزاب الاسفل التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.