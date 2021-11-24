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الموارد المائية تحدد أسباب شحة المياه ببعض المحافظات العراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-24T07:41:19+0000
الموارد المائية تحدد أسباب شحة المياه ببعض المحافظات العراقية

شفق نيوز/ حددت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأربعاء، الأسباب الرئيسية لشحة المياه في بعض المدن والمحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب، لوكالة شفق نيوز، إن "الأسباب هي قلة الأمطار الخريفية للعام الحالي، والتجاوزات الحاصلة على الحصص المائية في عدد من المحافظات".

وبين ان "هناك تجاوزات حاصلة في محافظات تقع بالأعلى تؤثر بالسلب وتؤدي بالنقص على كميات المياه للمحافظات الجنوبية، خاصة ان مشكلة التجاوزات مشخصة لدى الوزارة وقد استنفرت جهودها كافة، ووزعت العمل على المديرين العامين لكون هناك ضعف من الحكومات المحلية بالمحافظات، كما تم ادخال قوات الجيش في عدد من المحافظات للسيطرة على التجاوزات".

وامس الثلاثاء، اكد وزير الموارد المائية مهدي الحمداني وجود خطة متكاملة للتعامل مع الجفاف والفيضانات. وقال في مقابلة متلفزة، إن "خطط الوزارة تحتاج من 50-70 مليار دولار حتى عام 2035"، مضيفا "لا توجد مبالغ مالية لتنفيذ خطط الوزارة".

وتابع الحمداني، "لا يوجد التزام بالحصص المائية من قبل المحافظات"، مشدداً على "تقنين الزراعة بأوقات الجفاف ونقص المياه".

ولفت الى ان "واسط من أكثر المحافظات تجاوزاً على الحصص المائية"، منوها الى ان "تركيا زودت العراق بجميع المعلومات عن سدودها وخزاناتها المائية".

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