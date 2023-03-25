الموارد المائية تتنازل عن  دعاوى "الشلب" بحق 144 مزارعا في ديالى

شفق نيوز/ اعلن النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني تنازل وزارة الموارد المائية عن 144 دعوة قضائية ضد مزارعي "الشلب" المخالفين لضوابط الخطط الزراعية.

وقال زيني لوكالة شفق نيوز؛ انه "بناء على شكاوى ومطالب مزارعي محصول الشلب في ديالى استحصل موافقة وزير الموارد المائية بالتنازل عن الدعوى القضائية المقامة بحقهم بعد مخاطبات رسمية واسعة استمرت لعدة أشهر".

واكد زيني إلغاء 144 دعوى قضائية بحق مزارعي الشلب أقيمت ضدهم خلال مواسم 2019 – 2020 بعد تعهدهم بعدم مخالفة ضوابط الخطط الزراعية وخطط تقنين المياه في ديالى الساعية لتوجيه الايرادات المائية نحو الاحتياجات الاساسية.

وبين زيني ان "خطط زراعة الشلب مرهونة بالموقف المائي وإيراداته في المحافظة خلال الفترات القادمة باعتباره محصولا استراتيجيا ذات جدوى اقتصادية مهمة للمزارعين والاقتصاد الزراعي والغذائي في المحافظة لافتا الى ان الكثير من المزارعين يعتمدون زراعة الشلب كمصدر معيشي أساسي بسبب مشاكل الخطط الزراعية الصيفية والشتوية وما رافقها من تبعات اخرى".

وأصدرت وزارتا الزراعة والموارد المائية قبل 3 أعوام قرارا بمنع زراعة محصول الشلب بسبب أزمة الجفاف وشح الايرادات المائية لما يتطلبه محصول الشلب من كميات مائية وفيرة على مدار 24 ساعة.