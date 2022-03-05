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الموارد المائية تباشر بالمرحلة الأولى من إنشاء سد مكحول الستراتيجي

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-05T07:24:22+0000
الموارد المائية تباشر بالمرحلة الأولى من إنشاء سد مكحول الستراتيجي

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين اليوم السبت، المباشرة بالمرحلة الأولى التحضيرية لمشروع سد منكحول الستراتيجي الذي بدأت مراحله التمهيدية العام الماضي.

وقال مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي شمالي صلاح الدين محمد زيدان لوكالة شفق نيوز؛ إن "الكوادر الفنية والهندسية التابعة لوزارة الموارد المائية أنجزت مراحل الجسر الكونكريتي والبدء بإنشاء معمل للكونكريت الى جانب التحضير لإنشاء 80 منزل بقرب السد للمهندسين والكوادر الفنية العاملة".

 واكد زيدان وبحسب الموارد المائية تعويض الأسر المتضررة من أعمال السد والقريبة منه ضمن خطط متسلسلة من المشروع.

كما أعلن زيدان وصول فوج من الجيش العراقي للتمركز في منطقة السد وتأمين الحماية اللازمة للكوادر العاملة.

وباشرت كوادر وزارة الموارد المائية بتشييد سد مكحول الاستراتيجي مطلع ايار  من العام الماضي بمراحل التهيئة التمهيدية.

وافرز ملف سد مكحول المقرر انشاؤه بين كركوك وصلاح الدين تداعيات اجتماعية ومعيشية واسعة، إذ يتطلب نزوح سكان نحو ثلاث وحدات ادارية في المحافظتين، وسط مخاوف من فقدان مصادر المعيشة في تلك الوحدات التي تعتاش على الزراعة وتربية الحيوانات كمصادر أساسية ووحيدة للعيش.

ويمتد موقع السد وحدود انشائه من ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي وصولا الى ناحية ايسر الشرقاط واجزاء واسعة من نواحي العباسي والزاب الاسفل التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

ويبلغ طول السد 3227 الى 3600 متر وبطاقة تخزينية تتجاوز 3 مليارات متر مكعب.

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