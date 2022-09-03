الموارد المائية بشأن شح المياه: مقبلون على خطر والمؤشرات لا تبشر بخير

شفق نيوز/ حذر وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم السبت، من خطر شح المياه على العراق بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى استمرار التجاوزات على الحصص المائية في البلاد.

وأدلى الوزير بتصريحه هذا لعدد من وسائل الإعلام على هامش تفقده سدة الهندية خلال زيارة أجراها اليوم محافظة بابل للاطلاع ومتابعة الإطلاقات المائية من السدة باتجاه المحافظات الجنوبية وتأمين المياه الخام إلى الاسالات في محافظة كربلاء خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقال الحمداني في تصريحه، إنه "ما زلنا نعاني العجز الكبير في المياه وما زالت الشحة مستمرة رغم أننا في بداية شهر أيلول/سبتمبر إلا أن درجات الحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، والتغيرات المناخية اثرت على العراق بشكل كبير جدا ومازالت آفة التجاوزات وبحيرات الأسماك مستمرة"، مؤكدا ان الوزارة ماضية باتخاذ الإجراءات القانونية بحزم ضد المتجاوزين.

وأردف بالقول إن أزمة المياه ليست أزمة وزارة الموارد المائية، وهذه أزمة بلد والعالم كله مشغول بموضوع شح المياه وتداعياته، مشددا انه على الجميع في هذا البلد أن يعي مسؤولية هذا الخطر.

وتابع الوزير بالقول: نحن مقبلون على خطر، وهذا الخطر مستمر والمؤشرات الأولية لا تبشر بخير نأمل أن تتغير بعد منتصف الشهر الجاري ولكن علينا أن نعمل وفق السيناريو الأسوأ بأن الشحة مستمرة لموسم رابع على التوالي.