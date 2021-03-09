الموارد المائية: انحباس الأمطار وقلة الواردات أثرا على مخزون سدين في العراق

شفق نيوز/ اكدت وزارة الموارد المائية يوم الثلاثاء، أن انحباس الأمطار وقلة الواردات لنهر ديالى أثرا على نسب مخزون السدين الواقعين على النهر، مبينة أنه قد يتم اللجوء لتحديد الزراعة الصيفية.

وقال مستشار وزارة الموارد المائية عوني ذياب في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "الواردات في نهري دجلة والفرات هذا العام والمخزون المائي جيد بالنسبة للعراق"، مبينا ان "المشكلة تكمن في محافظة ديالى فقط نتيجة انحباس الأمطار في هذه المنطقة والتغذية الضعيفة للمياه من الجانب الإيراني".

وأضاف عوني ان "انحباس الأمطار وقلة التغذية أثرا على نسب الخزن في سدي دربندخان وحمرين السدين الواقعين على نهر ديالى"، معربا عن أمله في "تساقط الأمطار خلال هذا الشهر وشهر نيسان المقبل، إلا أنه لا يمكن معرفة مدى تحققها في حال تساقطها على منطقة حوض ديالى".

وأشار ذياب إلى أن "الخطة الزراعية على حوضي نهر دجله والفرات ستكون طبيعية خلال الموسم الصيفي القادم في كافه المحافظات ماعدا ديالى التي قد نلجأ لتحديد الزراعة الصيفية في المحافظة"، مؤكدا اننا "نسعى لتأمين مياه سقي البساتين والخضر بدون التاثير عليها".

وأكد ذياب؛ أن "الخطة الزراعية في محافظة ديالى نمنع سنويا زراعة الرز فيها وهي وغير مشمولة بها، الا ان الذرة الصفراء والمحاصيل الاخرى الصيفية التي يزرع بها ربما تتأثر بعض الشي في هذه المحافظة".

يذكر أن العراق عانى خلال موسم الشتوي الماضي من قلة الأمطار وخاصة في المناطق الشرقية من وسط العراق، مقارنة بالسنتين الماضيتين التي أدى تساقط الأمطار الى حدوث سيول وفيضانات في هذه المناطق.