الموارد المائية : العراق يمر بأكثر السنوات جفافاً منذ العام 1933

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الخميس، أن قلة الاطلاقات من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، أدى إلى إنخفاض الخزين المائي بشكل كبير، مشيرة إلى أن العام الحالي هو من أكثر السنوات جفافاً منذ العام 1933.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالة الجفاف التي يتعرض لها العراق ، تعود الى قلة تساقط الأمطار وقلة الإيرادات المائية من دول المنبع".

وأوضحت الوزارة، أن "العام الحالي هو من أكثر السنوات جفافاً منذ عام 1933، ولحد الأن"، لافتة إلى أن "معدل الإيرادات لحوض دجلة والفرات بلغ 27% مقارنة بالعام الماضي، إضافة الى إن الخزين المائي في الخزانات والسدود، يشكل في الوقت الحاضر 8% من الطاقة الخزنية أي بمعدل انخفاض بلغ 57% مقارنة بالعام الماضي".

وبينت أن "هذا الإنخفاض الحاد أثر على تأمين الإحتياجات المائية، في جميع المحافظات العراقية خاصة الوسط والجنوب ،والمتطلبات المائية للمحافظة على النظام الإيكولوجي في الأهوار وبيئة شط العراب".

وحذرت الوزارة من "استمرار تناقص الإيرادات المائية، وعدم تعاون دول المنبع، ما سيؤدي الى تفاقم أزمة المياه، ويشكل خطراً على الأمن المائي في البلاد".

ودعت الوزارة إلى "تظافر جميع الجهود لعبور هذه الأزمة، من خلال التواصل مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، والتعاون مع وزارة الموارد المائية في إزالة التجاوزات عن المجاري المائية، وترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية والصناعية والبلدية".

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.