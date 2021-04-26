الموارد المائية: ارتفاع الملوحة بشط العرب مبالغ فيها

شفق نيوز/ وصفت وزارة الموارد المائية يوم الاثنين، التصريحات بشأن ارتفاع الملوحة في شط العرب بـ"المبالغ فيها"، في حين طمأنت المستفيدين بمياه جيدة خلال الموسم الحالي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "ما ذكر من تصريحات واخبار بشأن ارتفاع الملوحة في مياه شط العرب هو مبالغ فيها"، مطمئنة المستفيدين في كافة محافظات العراق بأن "المياه خلال الموسم الصيفي الحالي ستكون متوفرة وبنوعية جيدة".

واضافت انها "مستمرة حالياً بإيصال كمية المياه المتفق عليها من نهر دجلة الى شط العرب عند الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان، والتي لم تقل عن ٧٥م٣/ثا ، مؤكدة أن "هذه الكمية كافية لإيقاف تقدم المد الملحي لمسافات كبيرة في شط العرب وأن الارتفاع النسبي للأملاح في مياه شط العرب".

وعزت الوزارة "تقدم اللسان الملحي في منطقة سيحان؛ يعود الى النقص في كمية المياه الواردة من نهر الكارون اضافة الى قيام الجانب الأيراني بتصريف مياه البزل الزراعي عند مصب نهر الكارون في شط العرب والذي اعترضت عليه الوزارة لعدة مرات ".

ولفت إلى أن "الوزارة حالياً تدير تشغيل القناة الاروائية التي تنقل المياه من منطقة كتيبان الى منطقة رأس البيشة في أقصى الجنوب وهذه القناة تضمن تأمين مياه جيدة لكافة مشاريع الأسالة الواقعة عليها ولكافة الأقضية والنواحي أبتداءً من قضاء شط العرب وصولاً الى الفاو وبضمنها ناحية السيبة والتي ستلبي أحتياجات مياه الشرب والبلديات".