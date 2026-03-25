الموارد العراقية تحذر من سيول غداً الخميس وتدعو لاتخاذ إجراءات احترازية

شفق نيوز- بغداد

حذرت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الأربعاء، من احتمال حدوث سيول في عدد من مناطق البلاد يوم غد الخميس، داعية المواطنين إلى اتخاذ إجراءات احترازية والالتزام بالإرشادات الرسمية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "سجلت تحسناً ملحوظاً في الخزين المائي داخل السدود والخزانات عقب موجة الأمطار الأخيرة،" مؤكدة أهمية هذا "الخزين في دعم الموسمين الصيفي والشتوي المقبلين".

وأضافت أن "وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، قدّم عرضاً مفصلاً عن الواقع المائي في البلاد"، مشيرا إلى أن "كميات الأمطار الأخيرة أسهمت في تعزيز المخزون المائي، بما يدعم الخطط الزراعية القادمة".

وأوضحت الوزارة أن "التوقعات الجوية تشير إلى احتمال هطول أمطار غزيرة يوم الخميس، قد تتسبب بحدوث سيول في عدد من المناطق، ولا سيما في الوديان بالمناطق الغربية وبعض المناطق الشرقية المعروفة بتعرضها لموجات السيول خلال المواسم المطرية".

وحذرت رعاة الأغنام من "التواجد في الوديان والمناطق المنخفضة، لما تمثّله من خطر مباشر عند حدوث السيول"، داعية المواطنين، خصوصاً القاطنين قرب مجاري الأودية، إلى "توخي الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر خلال فترة تساقط الأمطار".

كما دعت المزارعين إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواشي والممتلكات"، مؤكدة ضرورة الاستعداد المبكر لـ"تقليل الخسائر المحتملة"، كما شددت على أهمية "الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة".

وشهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الأربعاء، شللاً في حركة المرور وغرق العديد من الشوارع الحيوية إثر موجة أمطار غزيرة، ما تسبب باحتجاز آلاف الموظفين في الطرقات و تعذر وصولهم إلى مؤسساتهم الحكومية.

فيما وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية كافة بجميع المحافظات العراقية يومي الأربعاء والخميس؛ وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وحرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية في ظل تقلبات الطقس الحادة.

من جانبه توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية، استمرار تأثير المنخفض الجوي في عموم مدن البلاد حتى صباح الجمعة المقبل، محذراً من تشكل سيول وفيضانات محلية نتيجة غزارة الأمطار.