"المهور بالدينار العراقي".. هيت تقترح حلاً لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب

شفق نيوز- بغداد

مع الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب المرتبط بالمهور في الزواج وفقاً للأعراف والتقاليد في العراق، وجدت مدينة هيت بمحافظة الأنبار حلاً اقترحه مجلس أئمتها وخطبائها، يتمثّل باعتماد الدينار العراقي بديلاً عن الذهب في المهور.

حيث اقترح مجلس الأئمة والخطباء في قضاء هيت، اعتماد الدينار العراقي بدلاً من الذهب عند الاتفاق على المهور، في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

وذكر المجلس في بيان له ورد وكالة شفق نيوز، أن هذا المقترح يأتي بهدف التخفيف عن الشباب المقبلين على الزواج وتقليل الأعباء المالية المترتبة عليهم، مشيراً إلى أن تحديد المهر بقيمة نقدية ثابتة بالدينار يسهم في تجنب تقلبات أسعار الذهب التي قد تعرقل إتمام الكثير من الزيجات.

وأضاف البيان، أن الاتفاق بالدينار يمنح مرونة أكبر للعائلتين عند إبرام عقد الزواج، ويحد من الخلافات التي قد تنشأ لاحقاً بسبب تغيّر قيمة الذهب بين وقت الاتفاق ووقت الدفع.

ودعا المجلس وجهاء العشائر والأسر في القضاء إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة وتشجيع المبادرات التي تسهم في تيسير الزواج والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وتشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً متزايداً مع اختراق المعدن الثمين مستويات قياسية وتوقّعات بمواصلته تحقيق قمم سعرية جديدة، وهو ما أنعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في السوق العراقية.

وتجاوزت أسعار الذهب في العراق معدل المليون ومائتي ألف دينار لكل مثقال، مع توقعات بارتفاعه أكثر، حيث تشير توقّعات البنوك العالمية إلى أن أسعار أونصة الذهب قد تبلغ 6 آلاف دولار أميركي خلال العام الحالي ما يعني ارتفاع سعر المثقال في العراق إلى أكثر من مليون ونصف المليون دينار عراقي.

وجرت العادة في العراق على أن يقدّم الزوج مهراً لزوجته يتضمن جزءاً من المصوغات الذهبية كالقلائد والأساور، فضلاً عن خاتم الزفاف الذي يجب أن يكون من الذهب أيضاً، وهو ما وضع الشباب العراقي في وضع محرج بسبب ارتفاع أسعار الذهب بصورة جنونية.