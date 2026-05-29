"المندي المسموم" يغلق مطعماً في النجف مع اعتقال صاحبه

شفق نيوز- النجف

أغلقت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة النجف، يوم الجمعة، أحد المطاعم، عقب تسجيل حالة تسمم غذائي أصابت أفراد عائلة بالكامل بعد تناولهم وجبة طعام من المطعم.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية الغلق جاءت استناداً إلى معلومات دقيقة ومؤكدة بشأن تعرض العائلة لحالة تسمم، ما استدعى تحركاً أمنياً عاجلاً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضافت أن "فريقاً تخصصياً شُكّل بإشراف مباشر من مدير المديرية، وبمشاركة مفارز الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة النجف، حيث تم الكشف على المطعم وسحب عينات من المواد الغذائية الموجودة داخله لإرسالها إلى المختبرات المركزية وفحص مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري".

وأشارت المديرية، إلى أن "العملية نُفذت بموجب أوامر قضائية، فيما أُلقي القبض على صاحب المطعم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

يذكر أن مدير إعلام مديرية صحة النجف ماهر ياسر العبودي قد كشف، في وقت سابق من اليوم، عن تفاصيل حول حالات التسمم التي أصيب بها عدد من المواطنين جراء تناول وجبة "مندي" في أحد مطاعم المحافظة.

وبحسب حديث العبودي، لوكالة شفق نيوز، فإن عدد المصابين 4 في مستشفى الصدر بينهم طفلان، و6 حالات وصلت إلى مستشفى الزهراء، بحسب مسؤول الرقابة الصحية، وحسب المسجلين بالاستمارة الطبية في المستشفيات.

وكان مصدر محلي، قد أفاد، بتسجيل 19 إصابة بحالة تسمم، نتيجة أكلة "مندي" في أحد المطاعم الشعبية ضمن محافظة النجف.