المندلاوي يعلن "مميزات" قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ويحدد "نصيباً أكبر" للمرأة

شفق نيوز/ أعلن محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، مميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي صوت عليه المجلس اليوم الاربعاء.

وقال المندلاوي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اتمام جلسة التصويت على القانون ، بحضور رؤساء واعضاء اللجان النيابية المعنية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن "القانون يعد احد ابرز القوانين التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم اسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام".

واوضح ان "القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه اكثر من 5 ملايين عامل ,كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال اضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري ، واضافة الخدمة العُمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين".

وتابع "كما سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد , مع امكان اي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري , كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي الى الخلف ( الورثة ) عند وفاة المتقاعد , وايضا منح مخصصات غلاء معيشة سنويا وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء ".

واكد المندلاوي، انه "سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب اكبر في القانون الجديدة حيث منح امتيازات واسعة لها منها اجازة الحمل والوضع وتتمتع براتب تام اضافة الى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم".