المندلاوي يطالب عمليات بغداد برفع سيطرة (بغداد – واسط) بسبب الزخم المروري (وثيقة)

شفق نيوز / طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، قائد عمليات بغداد برفع سيطرة بغداد – واسط المعروفة بسيطرة جسر ديالى، استجابة لطلب أهالي مدينة بسماية وناحية الوحدة.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، طالب برفع السيطرة الأمنية (بغداد - واسط) بسبب الزخم المروري الحاصل بسبب موقعها الحالي".

وخاطب المندلاوي في كتاب معنون الى قائد عمليات بغداد، بشأن رفع سيطرة (بغداد- واسط) ونقلها إلى سيطرة (اللج) على حدود ناحية الوحدة ، بما يُسهم في إنهاء المعاناة اليومية لأهالي مدينة بسماية وناحية الوحدة".

ويعاني سكان مدينة بسماية الجديدة وناحية الوحدة واللتان تقعان في جنوب شرق بغداد من طوابير الازدحام الخانقة التي يتسبب بها تواجد هذه السيطرة الأمنية، مع مطالبات مستمرة من قبلهم بنقلها الى سيطرة (اللج) خاصة بعد تزايد أعداد سكان مدينة بسماية والوضع الأمني المستقر الذي تشهده العاصمة بغداد، الذي أسفر عن صدور أوامر برفع سيطرات مهمة في بغداد ابرزها سيطرة جسر الطابقين وغيرها.