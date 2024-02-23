المنخفض العميق يضرب العراق وهذه المناطق الأكثر تأثراً

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الزيادي، تعرض العراق لمنخفض ممطر عميق، مسبباً تساقط أمطار غزيرة بدءاً من يوم غد السبت.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد ستتعرض ابتداءً من ساعات صباح يوم غد السبت، إلى منخفض ممطر عميق، يؤدي إلى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة إلى غزيرة ذات طابع ديمي متواصل حتى فجر الأحد، ببعض الأماكن".

وحذر الراصد الجوي، من غزارة الأمطار، خاصة في بادية الجنوب وبادية النخيب ومدن المثنى والديوانية وذي قار والنجف والبصرة.

وأضاف الزيادي، أن الأمطار ستكون خفيفة ومتوسطة الشدة في باقي مدن الفرات الأوسط واسط كربلاء، مستبعداً تأثر المدن الوسطى والأقسام الشمالية بالحالة الماطرة.

ورجح الزيادي، قدوم حالة ماطرة مرتقبه أقل شدة يوم ( 28-شباط الجاري) في بعض مدن البلاد، فيما تشير التوقعات إلى عودة الأمطار مطلع شهر آذار المقبل.