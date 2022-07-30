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المنخفض الجوي يتعمق في العراق ودرجات الحرارة ترتفع بداية شهر آب

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-30T16:37:00+0000
المنخفض الجوي يتعمق في العراق ودرجات الحرارة ترتفع بداية شهر آب

شفق نيوز/ توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ،اليوم السبت إرتفاع درجات الحرارة في العراق اعتبارا من منتصف الأسبوع الجاري.

وبيّن تقرير الصادر عن القسم، ان من المتوقع ان تتأثر البلاد بارتفاع درجات الحرارة للمنطقتين الوسطى والجنوبية نتيجة تعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي والذي يسبب ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة في عموم البلاد إبتداءً من يوم الإثنين القادم الموافق 1 آب 2022.

ووفقا للتقرير فإن هذا الارتفاع يستمر لعدة أيام للمحافظات كافة ويكون أقل شدة في المنطقة الشمالية.

ودعا التقرير السكان "الذين يتأثرون بالارتفاع العالي لدرجات الحرارة عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة في مثل هكذا ارتفاع لتجنب حالات الإعياء والأضرار الصحية".

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