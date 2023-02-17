"المنتج الايراني رديء ومضر".. ديالى تطالب بتأمين اسمدة عراقية ممنوعة بقرار حكومي سابق

شفق نيوز/ طالبت محافظة ديالى، يوم الجمعة، الحكومة الاتحادية ووزارة الزراعة بتأمين وصول وتدفق الاسمدة الكيمائية العراقية ذات الجودة العالية "اليوريا" بعد تقييد تداولها منذ 2014 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد حاتم التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "آلاف المزارعين تكبدوا خسائر مادية جسيمة منذ 2014 وحتى الان بعد قرار من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بتحييد تداول وانتشار اسمدة عراقية تحمل جودة عالية لعشرات السنوات ما يعرف محليا (اليوريا) بسبب استخدامه في تصنيع العبوات بحسب الجهات الامنية".

واضاف، ان "قرار الحكومة عام 2014 تسبب بارتفاع أسعار سماد اليوريا الى الضعف بسبب حاجة المزارعين للمنتوج للخطط الزراعية والذي يعد مفتاح النجاح والأرباح".

واشار التميمي الى "استخدام المزارعين اضطرارا للسماد الايراني المستورد والذي اثبت فشله ورداءته مسبباً هلاك التربة وترسبات الاملاح "الصبخ" وعدم صلاحيتها للزراعة".

وطالب رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الاخير محمد شياع السوداني بالسماح بمرور الاسمدة الزراعية عبر كوردستان الى المحافظات لتخفيف الاعباء عن المزارعين والحد من التكاليف المالية".

ويعتبر سماد اليوريا من الاسمدة النتروجينية الحديثة المثالية التي أصبحت تستعمل على نطاق واسع في العالم وهو أكثر الاسمدة النتروجينية تركيزا من حيث نسبة النتروجين . كما انه افضل انواع الاسمدة النتروجينية مفعولا على النباتات وخاصة النباتات الورقية.

ويقع معمل اسمدة اليوريا ضمن شركة الاسمدة الجنوبية العامة في محافظة البصرة.