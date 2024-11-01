المنتجات النفطية تعلن توزيع قرابة 300 ألف بطاقة وقودية في كركوك

شفق نيوز/ اعلن فرع كركوك لتوزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، يوم الجمعة، توزيع قرابة 300 ألف بطاقة وقودية منذ اعتماد التجهيز بالبطاقة الالكترونية.

وقال مدير قسم التوزيع المخول بإدارة فرع كركوك لتوزيع المنتجات النفطية المهندس علي محمد ربيع، لوكالة شفق نيوز، "سيتم بدء توزيع بطاقات الوقود الخاصة بمادة البنزين الأسبوع المقبل للأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم في شهر أيلول والنصف الأول من شهر تشرين الأول".وأوضح أن "التوزيع سيكون على شكل وجبات، مما يسهم في تنظيم العملية وتسهيل استلام البطاقات للمستحقين، وأشار إلى أن "اللجان ستعمل على اختصار الوقت وتقليل الجهد لتسريع عملية الطباعة بأسرع وقت ممكن، بهدف خدمة المواطنين بشكل أفضل".

وكشف مدير قسم التوزيع المخول بمهام ادارة فرع كركوك أن "البطاقات المطبوعة لمحافظة كركوك منذ تطبيق النظام على محطات الوقود بلغت نحو 300 الف بطاقة بشكل تقريبي و فيما يخص الوجبة الجديدة التي ستوزع في غضون الاسابيع القادمة تقدر بـ الـ 6 الاف بطاقة".

يذكر ان محافظة كركوك تتبع نظام البطاقة الوقودية في تجهيز البنزين العادي والمحسن والسوبر عبر المحطات الحكومية والمشيدة وهو إجراء يأتي لضمان انسيابية توزيع البنزين وتقليل الزحام وتبلغ حصة المركبة بنحو 50 لتر يتسلمها كل خمسة ايام مع تقليل ايام التجهيز لاصحاب السيارات الاجرة كونهم يعملون بصورة يومية وينتقلون كثير.