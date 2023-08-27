المنتجات النفطية تعلن استهلاك أكثر من 20 مليون لتر من الغاز المخصص للسيارات في تموز الماضي

شفق نيوز/ أعلنت شركة المنتجات النفطية العراقية يوم الأحد، عن استهلاك أكثر من (20) مليون لتر من غاز السيارات خلال شهر تموز الماضي، فيما أشارت إلى رفع منافذها التوزيعية الى 53 منفذا.

وأوضحت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنا سجلت زيادة في استهلاك الغاز السائل للسيارات LPG من خلال المنافذ التابعة لها ومنافذ شركة تعبئة الغاز والتي شهدت في الآونة الاخيرة ارتفاعاً ملحوظاً بالكميات المستهلكة شهرياً.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة حسين طالب قوله؛ ان مجموع الكميات المستهلكة والمباعة خلال تموز الماضي بلغت أكثر من (20) مليون لتر لشركتي التوزيع وتعبئة الغاز، فيما بين استمرار الشركة في تسجيل إرتفاع المبيعات شهرياً كاشفاً عن افتتاح منافذ تجهيزية جديدة في مختلف المحافظات حيث بلغت 53 منفذا حكوميا وأهليا تابعة الى شركة التوزيع.

من جهته أشار مدير هيئة التجهيز حسين الخرسان الى مجموع المنافذ التي تحوي مزودات الغاز العائدة الى شركة التوزيع وشركة تعبئة الغاز بلغت 98 منفذا اهلياً وحكومياً ، منوها على افتتاح منافذ جديدة تابعة للشركة ليبلغ عددها 53 محطة منتشرة في مختلف المحافظات بعضٌ منها تحت الصيانة هذا وتشهد عملية التزود بالغاز السائل اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، بحسب البيان.