المنتجات النفطية تعلق على أزمة الوقود في ديالى: مؤقتة بسبب البرد

شفق نيوز- ديالى

أصدرت دائرة المنتجات النفطية في ديالى، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن أزمة الوقود التي ضربت المحافظة خلال الأيام الماضية.

وذكرت المنتجات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن جميع المشتقات النفطية، بما فيها البنزين وزيت الغاز (الكاز) والنفط الأبيض، متوفرة في جميع المنافذ التوزيعية الحكومية والأهلية"، مؤكدة "وجود خزين كافٍ يغطي حاجة السوق المحلي وعدم وجود أي مؤشرات على أزمة في التجهيز".

وأضاف البيان، أن زيادة سحب المنتجات وارتفاع المبيعات خلال الفترة الحالية يعودان إلى انخفاض درجات الحرارة وشدة برودة الطقس"، مشيرة إلى أن "عمليات التوزيع مستمرة بشكل طبيعي وتلبي الطلب المتزايد".

وبشأن الغاز السائل "قناني الغاز"، أشار إلى أن الشحة المؤقتة التي سُجلت مؤخراً جاءت نتيجة الظروف الجوية القاسية، وانقطاع طريق (بغداد – كركوك) بسبب السيول وانهيار أحد الجسور، الأمر الذي اضطر إلى الاعتماد بشكل كامل على مستودع التاجي لفترة محدودة.

وأكد البيان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموقف، بالتنسيق مع فرع غاز ديالى وهيئة التجهيز في بغداد، حيث جرى اعتماد مسار بديل للوصول إلى محافظة كركوك، وبدأت عمليات قطع وتجهيز 18 معملاً للغاز في عموم المحافظة اعتباراً من اليوم.

يذكر أن مواطنين في ديالى تحدثوا لوكالة شفق نيوز، مساء يوم أمس الأحد، عن وجود أزمة بنزين في المحافظة، مؤكدين اضطرارهم إلى التوجه نحو محطات وقود تابعة للعاصمة بغداد للتزود بالوقود.