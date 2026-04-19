المنتجات النفطية تعد خطة جديدة لتوفير 20 ألف أسطوانة غاز للمطاعم

شفق نيوز- بغداد

وجهت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، بتخصيص 10 أسطوانات غاز طبخ للبائع الجوال من كل نقلة خارج نظام البطاقة، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز التجهيز وتخفيف الضغط على الأسواق.

وقالت الشركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأسطوانات ستباع بشكل مباشر للمواطنين أو لأصحاب المطاعم من دون البطاقة الوقودية، ما يوفر نحو 20 ألف أسطوانة يومياً للمطاعم.

ودعت الشركة الوكلاء الجوالين إلى تحميل مادة غاز الطبخ والاستمرار بالتوزيع، متوعدة المخالفين والمتقاعسين باتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفق العقود المبرمة بين الطرفين.

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية قد أعلنت، يوم أمس، توجيه فرق التفتيش والهيئات المختصة بالنزول الميداني لمرافقة الباعة الجوالين إلى المناطق السكنية، ضمن إجراءات تنظيم تجهيز المواطنين بمادة غاز الطبخ.

وتشهد مناطق عدة في عموم العراق منذ أيام شحاً في تجهيز مادة غاز الطبخ وارتفاعاً بأسعار الأسطوانات، ما دفع وزارة النفط إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الإمدادات عبر الاستيراد وتنظيم التوزيع.

وتؤكد الجهات الرسمية أن الوضع ما يزال تحت السيطرة، فيما يُعزى التراجع إلى انخفاض الإنتاج المحلي واضطرابات إقليمية أثرت على تجهيز المادة.