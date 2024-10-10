المنتجات النفطية تطمئن: لا أزمة بتجهيز "الگاز" في بغداد

شفق نيوز/ أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم الخميس، عدم وجود أزمة بمادة زيت الغاز "الگاز"، معلنة عن أماكن تجهيزها للمواطنين في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد.

وقالت الشركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نطمئن المواطن الكريم بعدم وجود أية أزمة بمادة زيت الغاز (الگاز)"، مشيرة إلى "تمديد ساعات التجهيز لغاية الساعة 12 ليلاً في جميع المنافذ التوزيعية في بغداد والمحافظات".

وأضافت أن "المحطات الحكومية في العاصمة بغداد التي تجهز مادة زيت الغاز للمواطنين مع الرقابة الالكترونية، في جانب الرصافة: ق68، والمشتل والصمود والمدائن والزعفرانية والميثاق والحسينية والجبهة والراشدية"

في حين لفتت إلى أن المحطات في جانب الكرخ هي النرسيان والتاجي والمحمودية واليوسفية والقصر وخان ضاري والمشاهدة والطارمية والنجمة".