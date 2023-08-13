المنتجات النفطية تستحدث شعبة وقود الطائرات في كربلاء

شفق نيوز/ كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب يوم الأحد، عن استحداث شعبة وقود الطائرات واستلام حوضيات عدد 2 لنقل وَقود الطائرات إلى مطار كربلاء الدولي.

وقال طالب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاستحداث يأتي تماشيا مع نسب الانجاز المتصاعدة في مطار كربلاء"، مبينا ان "الشركة تجهز كل مطارات العراق بالوقود الخاص بالطائرات".

بدوره؛ بين مدير فرع كربلاء علي الموسوي؛ ان "الشعبة المعنية تمثل إضافة نوعية لفرع الشركة ولنوع الخدمات التي تقدمها مبينا انها شعبة رأسية ترتبط بمدير الفرع مباشرة".

وأوضح الموسوي؛ ان "وفدا من الشركة زار موقع المطار واطلع على موقع الشعبة اضافة الى ابداء الفرع كل أشكال التعاون مع إدارة المطار في إنشاء محطة تعبئة الوقود الخاصة بالمطار" بحسب البيان.