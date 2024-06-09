المنتجات النفطية تدعو لاستثناء محطات الوقود من قطع الإنترنت خلال فترة الامتحانات

شفق نيوز/ كشف مدير قسم الإعلام في شركة توزيع المنتجات النفطية رافد صادق، يوم الأحد، عن مخاطبة وزارة الاتصالات بوضع استثناء خاص من قطع الإنترنت في فترة الامتحانات، عن محطات الوقود، بسبب اعتمادها على الدفع الإلكتروني للمواطنين المتزودين بالوقود.

وقال صادق، لوكالة شفق نيوز، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية تعتمد الدفع النقدي بفترة انقطاع خدمة الانترنت خلال وقت الامتحان من الساعة 6 - 8 صباحا لحين انتهاء فترة الامتحانات".

وأضاف أن "شركة توزيع المنتجات النفطية فاتحت هيئة الاعلام والاتصالات، لاستثناء المحطات التعبئة الوقود من قطع الإنترنت خلال فترة الامتحانات وتنتظر الإجابة".

وبيّن صادق أن "توقف الدفع الإلكتروني في محطات التعبئة الوقود لمدة 5 و 10 دقائق هو نتيجة خلل فني لو ضعف بشبكة الإنترنت ولا يسمى توقف للنظام".