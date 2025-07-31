المنتجات النفطية تتجهز للزيارة الأربعينية بـ40 مليون لتر من الوقود

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، يوم الخميس، عن إنهاء تحضيراتها المبكرة لتأمين احتياجات محافظة كربلاء للمشتقات النفطية بأكثر من 40 مليون لتر من الوقود، مع اقتراب زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب عبود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم تأمين أكثر من 40 مليون لتر من مختلف أنواع الوقود كخزين إستراتيجي إضافي في مستودعات كربلاء خارج حصة المحافظة اليومية، حيث يغطي حاجتها خلال فترة الزيارة.

وبين أنه تم تجهيز المحافظة بـ15 مليون لتر من منتوج البنزين، و15 مليون لتر من زيت الغاز، و10 ملايين لتر من النفط الأبيض، حيث ستسهم هذه الكميات برفد أكثر من 40 منفذاً للتوزيع في كربلاء تشمل المحطات الحكومية والأهلية والمتنقلة والصهاريج التي ستُخصص لتجهيز المواكب الحسينية المشاركة في خدمة الزائرين.

وعن خطة الزيارة في كربلاء، أكد مدير فرع الشركة في المحافظة، علي عبد اللطيف الموسوي، الاستمرار في تجهيز المحافظة بحصتها اليومية بأنواع المحروقات لتلبية احتياجات المواطنين والزائرين.

وأشار إلى التنسيق مع شركة تعبئة وخدمات الغاز لزيادة حصة المحافظة من الغاز السائل لتكون من 500 إلى 600 طن يومياً تُجَهز من مصفى كربلاء لغرض تأمين وقود الطهي للمواكب الحسينية والمناطق السكنية.

ولفت إلى تخصيص أكثر من 300 عجلة لتوزيع إسطوانات الغاز السائل في عموم المحافظة لتوفير جميع الخدمات الوقودية خلال أيام الزيارة.