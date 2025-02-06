المنافذ تضبط هدراً بالمال العام في منفذ سفوان الحدودي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، مساء الخميس، عن ضبط هدر بالمال العام في منفذ سفوان الحدودي مع الكويت.

وقال المتحدث بإسم الهيئة علاء القيسي لوكالة شفق نيوز: إن "مفارزنا وبالتعاون مع كوادر النزاهة الاتحادية واستناداً لقرار قاضي تحقيق غسيل الاموال في محافظة البصرة ضبطت في منفذ سفوان الحدودي خمس عجلات محملة بمادة ألواح كارتونية مطبوعة و المشمولة برسم حماية المنتج 100‎%‎".

وأكد القيسي، أن "المضبوطات كانت خلافاً لما تم وصفه في المعاملات الجمركية (ألواح وصفائح ورقية) المنجزة من قبل مركز كمرك سفوان مما أدى إلى تلافي هدر باموال الدولة يقدر بـ 60 مليون دينار عراقي".