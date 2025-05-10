المنافذ تضبط عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر الأوسط جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم السبت، ضبط حاويات تحتوي على عجلات دون الموديل معدة للتهريب في ميناء أم قصر الأوسط جنوبي العراق.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز: إنه "بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق أم قصر، تمكنت المديرية من ضبط حاويات عدد (5) حجم 40 قدماً تحتوي على 25 عجلة دون الموديل المسموح دخوله، معدة للتهريب".

وأشار إلى "تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر الساندة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة العجلات إلى الجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".