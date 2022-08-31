المنافذ تخص شفق نيوز بتفاصيل خطتها لاستقبال زائري الأربعينية وتعلن تشكيل "غرفة عمليات"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل خطتها للزيارة الأربعينية التي تصادف يوم السبت 17 أيلول المقبل، مشيرة الى تشكيل غرفة عمليات بينها وبين الأجهزة الأمنية.

وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر الهيئة استنفرت جهودها ومنذ ليلة العاشر من محرم تحشدت صوب المنافذ المشمولة بالزيارة وهي (الشلامجة والشيب وزرباطية والمنذرية ومطار النجف)".

واضاف، أن "هناك تنسيقا بين رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي وبعض المحافظين بما يخص المنافذ المذكورة"، مشيراً الى ان "الوائلي والمحافظين ناقشوا ادامة البنى التحتية وشبكات الماء والمنشآت الصحية والطرق والانارة".

كما اشار القيسي الى "وجود تنسيق عالي المستوى بين وزارة الداخلية والعمليات المشتركة حيث تم إنشاء غرفة عمليات لهيئة المنافذ والعمليات المشتركة والاجهزة الامنية والحشد الشعبي".

واوضح ان "الغرفة معنية بتقاطع المعلومات الامنية والاستخبارية للحفاظ على سلامة الزائرين منذ خروجهم من المنفذ ولغاية وصولهم الى كربلاء من تأمين طريق ومسك الارض".

وتابع ان "هناك توجيهات بدعم الفرق الصحية والطبية ومضاعفته بداخل المنافذ". ولفت القيسي الى "مضاعفة مكاتب الجوازات في داخل تلك المنافذ لغرض استيعاب زيادة اعداد الزائرين التي تتوافد الى كربلاء".