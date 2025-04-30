المنافذ العراقية: ضبط حاويتين تحتويان على مواد كيميائية خطرة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، مساء اليوم الأربعاء، ضبط حاويتين تحتويان على مواد "تدخل ضمن تصنيفات المواد الكيميائية الخطرة"، فيما أشارت إلى أن الحاويات التي تحتوي على مثل هذه المواد سيتم إخراجها إلى منطقة الحجز في الهدامة في ناحية أم قصر جنوبي محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

وذكر الناطق باسم الهيئة، علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، أن "المنافذ الحدودية أطلقت عملية نوعية احترازية لإخراج حاويات تحتوي مواد كيميائية ذات استخدام مزدوج حسب التصنيف البحري للمواد الخطرة، إلى منطقة الحجز في الهدامة بعيداً عن المناطق والتجمعات السكانية".

وكشف القيسي، أن "الفحص الموقعي والمستندات المرافقة أظهرت وجود حاويتين تحتويان على مواد تدخل ضمن تصنيفات المواد الكيميائية الخطرة، والعمل مستمر لإجلاء الحاويات التي تحمل درجة خطورة عالية بنسبة من (2,1) في الإرساليات الجديدة".

وأضاف، أن "اللجنة المشكلة بمتابعة الحاويات شددت على ضرورة توفير مستلزمات السلامة المهنية في الموانئ العراقية وتطبيق التشريعات البيئية والكمركية ذات الصلة"، مؤكداً، أن "الحاويات الأقل خطورة، سيتم نقلها الى ساحات الخزن المخصصة لها تحت إشراف ورقابة مشددة مع توفير متطلبات السلامة القياسية".

وجاء ضبط هذه الحاويات ليعيد إلى الأذهان حوادث الانفجار في ميناء رجائي في إيران وقبلها ميناء بيروت.

وبحسب أحدث الإحصائيات لضحايا ميناء رجائي الذي وقع ظهر السبت الماضي فقد تسبب بمقتل 70 شخصاً وإصابة أكثر من 1200 شخص ومخلفاً خسائر فادحة في الممتلكات.

من جهتها، استبعدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، وجود أي عمل تخريبي وراء الحريق الذي اندلع في الميناء.

وقالت مهاجراني، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، إن "التحقيقات الجارية حتى الآن لا تشير إلى وجود شبهة تخريبية"، مضيفة: "نحن نرجح أن ما حدث ربما كان نتيجة خطأ بشري، لكننا بانتظار نتائج تقرير الخبراء".