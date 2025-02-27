المنافذ العراقية تقرر فتح أرصفة جديدة وتستثني موظفين من "التدوير الوظيفي"

شفق نيوز/ أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الخميس، قرارات عدة لتسهيل نقل البضائع، منها فتح أرصفة جديدة، فيما أبقت على فروع المصارف بالمنافذ واستثنت موظفي دوائر محددة من العاملين في صالات المطارات من التدوير الوظيفي.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الهيئة، عقد اجتماعه الثاني للعام الحالي، وفيه جرى التصويت على افتتاح رصيف الواصلية لنقل البضائع والمسافرين وتشغيل الأيدي العاملة، ورصيف الحكم لنقل مادة الكلنكر، بشرط قيام لجنة مشتركة من الدوائر الحكومية العاملة في المنافذ البحرية بزيارة الأرصفة وتدقيق نسبة الإنجاز والجاهزية والتأكد من توفير المستلزمات المطلوبة كافة قبل الافتتاح الرسمي".

وأضاف أن "المجلس صوت أيضا على ضرورة تخصيص أبنية للدوائر العاملة كافة في المطارات التي سيتم افتتاحها مستقبلاً، وهي الموصل الدولي، الناصرية الدولي، كربلاء الدولي، إضافة إلى ميناء الفاو الكبير، وحسب احتياجات الدوائر العاملة بما يخدم الارتقاء بمستوى الأداء".

وتابع أن "المجلس صوت بالإجماع على ضرورة الإبقاء على المصارف المتواجدة في المنافذ الحدودية من أجل تقديم أفضل الخدمات، وختم بالتصويت على إستثناء منتسبي وزارة الصحة العاملين في المراكز الصحية/ شعب اللوائح الصحية الدولية، وكذلك استثناء موظفي الهيئة العامة للكمارك العاملين في صالات المطارات حصراً من إجراءات التدوير الوظيفي".