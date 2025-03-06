المنافذ العراقية تعيد 2000 رأس غنم للأردن بعد ثبوت إصابتها بالأمراض

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الخميس، عن إعادة 2000 رأس غنم إلى الأردن في منفذ طريبيل الحدودي، نظرا لإصابتها بأمراض تجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إعادة إصدار الإرسالية، جاء بعد خضوعها لاجراءات فحص دقيقة من قبل كوادر طبية بيطرية مختصة حيث ثبت أصابتها بأمراض جعلتها غير صالحة للاستهلاك البشري".

وأضافت أنه "إعادة الإصدار جرى أصوليا بالتعاون والتنسيق مع مركز جمرك طريبيل".

وبينت أن "هذه الاجراءات تأتي لضمان عدم دخول أي لحوم أو مواد غذائية إلا بعد التأكد من سلامتها الصحية، وخلوها من أي أمراض لضمان صلاحيتها للإستهلاك البشري".

ومنذ قرابة الشهر، تفشى في العراق فيروس الحمى القلاعية، الذي تسبب بهلاك الآلاف من المواشي، ودخلت الجهات المعنية بحالة استنفار للسيطرة عليه، ما تسبب بانخفاض أسعار اللحوم بشكل عام، بسبب عزوف المواطنين عنها.